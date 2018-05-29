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Дальнее зарубежье 29.05.2018 18:05

Путин и Эрдоган подтверждают приверженность суверенитету и целостности Сирии - Кремль

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен углубленный диалог по ситуации в Сирии. Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учетом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "с обеих сторон высказана приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]