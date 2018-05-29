Путин и Эрдоган подтверждают приверженность суверенитету и целостности Сирии - Кремль

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен углубленный диалог по ситуации в Сирии. Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учетом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "с обеих сторон высказана приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".