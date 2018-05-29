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СНГ 29.05.2018 18:28

Развод караулов президентского полка в Кремле 2 июня отменен - ФСО

Развод пеших и конных караулов президентского полка 2 июня на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.

"В связи с проведением в президентском полку церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового призыва 2 июня 2018 г. развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля отменяется", - сообщили "Интерфаксу" в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАУЛЫ, РАЗВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]