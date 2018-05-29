Развод караулов президентского полка в Кремле 2 июня отменен - ФСО

Развод пеших и конных караулов президентского полка 2 июня на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.
"В связи с проведением в президентском полку церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового призыва 2 июня 2018 г. развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля отменяется", - сообщили "Интерфаксу" в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
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