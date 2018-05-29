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Регион 29.05.2018 19:02

Посол ЕС заявил о готовности Евросоюза помочь Армении провести внеочередные парламентские выборы

Евросоюз готов оказать содействие в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, заявил руководитель делегации ЕС в республике, посол Петр Свитальский.

"Мы готовы оказать содействие, помочь, если поступит соответствующее обращение. Международное сообщество - мы, фонд развития ООН готовы помочь", - сказал П.Свитальский в эфире радиостанции "Свобода".

По его словам, более 95% финансового содействия в рамках технического оснащения избирательной системы Армении было предоставлено Евросоюзом.

"И мы вновь готовы оказать содействие. Важно, что уже проведена определенная работа, в частности, с прошлых выборов заложена система идентификации избирателей, что очень важно", - сказал П.Свитальский.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы могут пройти осенью.

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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]