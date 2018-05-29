Посол ЕС заявил о готовности Евросоюза помочь Армении провести внеочередные парламентские выборы

Евросоюз готов оказать содействие в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, заявил руководитель делегации ЕС в республике, посол Петр Свитальский.
"Мы готовы оказать содействие, помочь, если поступит соответствующее обращение. Международное сообщество - мы, фонд развития ООН готовы помочь", - сказал П.Свитальский в эфире радиостанции "Свобода".
По его словам, более 95% финансового содействия в рамках технического оснащения избирательной системы Армении было предоставлено Евросоюзом.
"И мы вновь готовы оказать содействие. Важно, что уже проведена определенная работа, в частности, с прошлых выборов заложена система идентификации избирателей, что очень важно", - сказал П.Свитальский.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы могут пройти осенью.
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