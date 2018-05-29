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СНГ 29.05.2018 19:16

У главы Минфина РФ может быть два первых зама - постановление

Министр финансов РФ сможет иметь двух первых заместителей, а не одного. Соответствующие поправки в постановление "Вопросы министерства финансов РФ" опубликованы на официальном портале правовой информации.

В понедельник было опубликовано распоряжение о повышении замминистра финансов Леонида Горнина до первого заместителя. До сих пор у Антона Силуанова, как и других федеральных министров, был один первый заместитель. Эту позицию занимала и продолжит занимать Татьяна Нестеренко.

Как позже пояснил журналистам представитель А.Силуанова, в структуре Минфина будет два первых заместителя министра из-за возросшей нагрузки на ведомство и министра в связи с назначением его первым вице-премьером.

Л.Горнин был назначен замминистра финансов в сентябре 2012 года. В должности первого замминистра он продолжит курировать межбюджетные отношения и бюджетную политику в сфере гособоронзаказа. Ранее этот блок вопросов в должности замминистра курировал А.Силуанов.

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Тэги: РОССИЯ, МИНФИН, ЗАМЕСТИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]