У главы Минфина РФ может быть два первых зама - постановление

Министр финансов РФ сможет иметь двух первых заместителей, а не одного. Соответствующие поправки в постановление "Вопросы министерства финансов РФ" опубликованы на официальном портале правовой информации.
В понедельник было опубликовано распоряжение о повышении замминистра финансов Леонида Горнина до первого заместителя. До сих пор у Антона Силуанова, как и других федеральных министров, был один первый заместитель. Эту позицию занимала и продолжит занимать Татьяна Нестеренко.
Как позже пояснил журналистам представитель А.Силуанова, в структуре Минфина будет два первых заместителя министра из-за возросшей нагрузки на ведомство и министра в связи с назначением его первым вице-премьером.
Л.Горнин был назначен замминистра финансов в сентябре 2012 года. В должности первого замминистра он продолжит курировать межбюджетные отношения и бюджетную политику в сфере гособоронзаказа. Ранее этот блок вопросов в должности замминистра курировал А.Силуанов.
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