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Дальнее зарубежье 29.05.2018 17:13

Израильская авиация нанесла более 30 авиаударов по ряду целей в секторе Газа - СМИ

ВВС Израиля во вторник осуществили 35 авиаударов по семи целям, расположенным на территории сектора Газа, в ответ на ракетные обстрелы Израиля из этого района, сообщает сайт издания "Таймс оф Израэл" со ссылкой на заявление израильских военных.

Согласно заявлению, целями авиации стали оружейные склады и административные объекты, принадлежащие движению ХАМАС и группировке "Исламский джихад".

Кроме этого, военные сообщили, что разрушили туннель террористов на границе с Египтом.

Ранее газета "Джерузалем пост" со ссылкой на армейские источники сообщила, что по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако "большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой "Железный купол".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, АВИАУДАРЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]