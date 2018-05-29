Совет ЕС согласовал 1 млрд евро финансовой помощи Украине

Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере 1 млрд евро, говорится в сообщении, распространенном на сайте совета.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС (главный вспомогательный орган Совета ЕС, Coreper - ИФ) от его имени подтвердил достижение с Европарламентом договоренности о направлении Украине макрофинансовой помощи", - отмечается в документе.

Ожидается, что помощь в размере 1 млрд евро будет использована украинскими властями в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от Евросоюза, начиная с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере 1,6 млрд евро, а в 2015 году - 1,8 млрд евро.