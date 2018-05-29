Суд арестовал до 26 июля вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Замоскворецкий суд Москвы во вторник санкционировал арест Игоря Подпорина, повредившего 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.
"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Алексей Кавешников.
Таким образом, суд согласился с позицией следствия о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания задержанному исключительной меры пресечения.
"Принимая во внимание, что находясь на свободе, Подпорин под тяжестью предъявленного обвинения может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от следствия", - сказал судья, уточнив, что суд не оценивал степень виновности задержанного.
Суд также учел, что И.Подпорин обвиняется в совершении тяжкого преступления, совершённого общественно-опасным способом.
После заседания адвокат обвиняемого сообщил "Интерфаксу", что не согласен с решением суда и обжалует его в Мосгорсуд в течении трёх ближайших суток.
И.Подпорин был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".
Согласно видео, которое опубликовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.
Во вторник в суде он опроверг это, заявив, что дал показания под давлением, и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают.
Во вторник в суде стало известно, что уголовное дело изъято из отдела дознания и передано в следственный отдел ОВД "Якиманка" для проведения дальнейшего предварительного следствия.
Также следователь заявил об ужесточении обвинения И. Подпорину с ч.1 на ч. 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ).
Новое обвинение предусматривает наказание в виде как штрафа в сумме до 5 млн рублей, так и до 6 лет заключения.
В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.
Согласно материалам дела, представленным дознанием в суд, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.
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