Еврокомиссар Эттингер расскажет в Баку о сотрудничестве ЕС с Азербайджаном

Комиссар ЕС по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер посетит Азербайджан на текущей неделе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве ЕС.

"Г.Эттингер в ходе визита в Баку 1 июня выступит с лекцией в Университете ADA на тему "Важность отношений между ЕС и Азербайджаном в свете глобальных событий", - отметили в представительстве.

А.Азизов