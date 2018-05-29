Еврокомиссар Эттингер расскажет в Баку о сотрудничестве ЕС с Азербайджаном

Комиссар ЕС по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер посетит Азербайджан на текущей неделе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве ЕС.
"Г.Эттингер в ходе визита в Баку 1 июня выступит с лекцией в Университете ADA на тему "Важность отношений между ЕС и Азербайджаном в свете глобальных событий", - отметили в представительстве.
А.Азизов
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