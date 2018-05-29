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Внешняя политика 29.05.2018 17:31

Еврокомиссар Эттингер расскажет в Баку о сотрудничестве ЕС с Азербайджаном

Комиссар ЕС по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер посетит Азербайджан на текущей неделе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве ЕС.

"Г.Эттингер в ходе визита в Баку 1 июня выступит с лекцией в Университете ADA на тему "Важность отношений между ЕС и Азербайджаном в свете глобальных событий", - отметили в представительстве.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕВРОКОМИССАР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]