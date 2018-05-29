Федеральный канцлер Австрии пригласил Лукашенко в Вену с визитом

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пригласил белорусского лидера в Вену, сообщает во вторник пресс-служба президента.

"Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, президент Беларуси в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

В ходе телефонного разговора федеральный канцлер рассказал президенту Белоруссии об изменениях на политическом поле Австрии. В свою очередь А.Лукашенко лично поздравил С.Курца с назначением на пост федерального канцлера Австрии.

"Во время телефонного разговора стороны в целом обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их ни в коем случае нельзя потерять", - сообщили в пресс-службе.

С.Курц и А.Лукашенко также обсудили прошедший в белорусской столице международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" экспертной инициативы "Минский диалог". Австрийский лидер подчеркнул положительные итоги состоявшейся конференции.

Кроме того, в беседе обсуждалась запланированная к проведению осенью в Белоруссии встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в проведении этих переговоров.

"Говоря о двустороннем сотрудничестве, А.Лукашенко отметил позитивную динамику в развитии белорусско-австрийских отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия, обозначив приверженность дальнейшему развитию сотрудничества с Австрией", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в разговоре обсуждались работа на белорусском рынке и дальнейшее развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга Telekom Austria AG.