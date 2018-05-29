Испанская Repsol изучит потенциал углеводородов в бассейне грузинской реки Кура

Государственное агентство нефти и газа Грузии (SAOG) во вторник подписало меморандум о сотрудничестве с испанской Repsol, сообщает SAOG.
Специалисты Repsol изучат и оценят потенциал углеводородов в бассейне самой крупной в Грузии реки Мтквари (Кура).
В сообщении отмечается, что отчет, который подготовит испанская компания, даст возможность определить приоритетные направления поиска нефти и газа в бассейне Мтквари.
В Грузии за все годы добычи нефти, которая началась с 30-х годов прошлого века, в целом было добыто более 28 млн тонн. При этом наибольшие объемы добычи нефти были зафиксированы в 1980-1983 годах: более 3 млн тонн ежегодно.
В 2017 году в Грузии было добыто лишь 32 тыс. тонн нефти (на 17,1% меньше, чем годом ранее). Это самый низкий показатель за все годы добычи нефти в стране.
В настоящее время в Грузии работают 12 нефтяных компаний, которые владеют 25-летними лицензиями на освоение 20 лицензионных блоков. Из них добычей нефти заняты 5 компаний, в числе которых индийская Jindal Petroleum, британская Canargo Georgia, американская Frontera Eastern Georgia, а также грузинские Georgia Oil and Gas и VP Georgia. Остальные семь компаний пока осуществляют поиск и разведку на своих лицензионных блоках.
Суммарные начальные ресурсы нефти на территории Грузии прогнозируются в объеме 850 млн тонн, из которых 450 млн тонн приходится на сушу, 400 млн тонн - на черноморский шельф.
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