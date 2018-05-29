Саакашвили представит свою программу развития Украины 3 июня в польском Перемышле

Экс-президент Грузии, лидер украинского "Руха новых сил" Михаил Саакашвили объявил, что в воскресенье, 3 июня, в польском Перемышле на границе с Украиной представит свою программу развития Украины и "абсолютно новой модели" страны.
"3 июня мы проведем мероприятие в Перемышле, на границе с Украиной, где я буду представлять свою программу развития и абсолютно новую модель Украинского государства", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Гааге, которая транслировалась в одном из бизнес-центров Киева.
М.Саакашвили подчеркнул, что намерен продолжать свою борьбу за изменение политической системы как в Украине, так и в Грузии.
"В этом году у нас президентские выборы в Грузии, и человек, которого я буду поддерживать, надеюсь, победит на этих выборах. Параллельно я занимаюсь процессами в Украине, потому что для меня это совместная борьба", - отметил он.
Экс-президент Грузии вновь заявил, что у него нет политических амбиций в Украине, но он хочет, чтобы Украина была демократической страной и чтобы члены его команды были представлены в украинской власти.
При этом, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, кого из кандидатов он готов поддержать на президентских выборах, М.Саакашвили указал, что к кандидатам, которые сейчас объявляют о своих намерениях баллотироваться в президенты Украины, "есть много вопросов, и они остаются частью старой системы".
"Среди них есть и мои друзья, но Украине нужны новые кандидаты и новые лица", - считает политик.
М.Саакашвили отметил, что поддерживает идею так называемых народных праймериз, и прогнозирует, что в результате таких праймериз могут появиться новые, неожиданные лидеры общественного мнения.
На пресс-конференции присутствовал также известный международный юрист Джефри Робертсон. Он проанализировал действия украинской власти против М.Саакашвили, начиная с лишения его гражданства Украины в июле 2017 года.
"Лишение Саакашвили украинского гражданства было своевольным. Это противоречит международным обязательствам Украины и нарушает Европейскую конвенцию по правам человека; вопиющее похищение украинскими властями и выдворение Саакашвили из Украины является нарушением прав лица на свободу и безопасность; задержание Саакашвили с применением силы в публичном месте может быть приравнено к такому, что унижает достоинство личности", - отметил он.
Д.Робертсон считает, что украинская власть нарушила нормы международного пакта о гражданских и политических правах, лишив М.Саакашвили права возвращения в собственную страну.
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