Комплексы гиперзвукового оружия "Кинжал" и другая новейшая техника, которую показали на Параде Победы, испытывается в боевых условиях и совершенствуется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Ряд техники мы показали на параде 9 мая. Это, безусловно, и самолеты Су-57, это и новые комплексы гиперзвукового оружия "Кинжал" на носителях МиГ-31. Это робот "Уран-6" и "Уран-9". Все это поступает в войска. И мы продолжаем это не только испытывать в боевых условиях, но и, конечно, совершенствовать все это оружие", - заявил С.Шойгу во вторник на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.
Министр также сообщил, что с начала года в войска поставлены 23 БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус", два рейдовых катера, 18 самолётов, 32 вертолёта, 125 автомобилей повышенной проходимости, 155 беспилотных летательных аппаратов и другое вооружение.
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