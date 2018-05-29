SOCAR и JOGMEC 30 мая подпишут меморандум о сотрудничестве

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и японская государственная нефтегазовая компания (JOGMEC) подпишут 30 мая в Баку меморандум развития, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Японии в Баку.

Меморандум будет подписан на полях выставки и конференции Caspian Oil&Gas 2018.

"Меморандум предусматривает сотрудничество при проведении совместных сейсмических и геологических исследований перспективных нефтегазовых блоков, техническое сотрудничество и развитие человеческих ресурсов", - отметили в дипведомстве.

А.Азизов