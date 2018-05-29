Американский рынок акций падает на фоне ухода инвесторов от рисков, дешевеют бумаги банков

Американский фондовый рынок снижается во вторник на фоне политического кризиса в Италии, заставляющего инвесторов уходить от рисков.

В понедельник биржи США не работали в связи с праздником (День памяти).

Италии грозят досрочные выборы, уже вторые в этом году. В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.

Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

"Кризис в Италии углубился за выходные, - отмечают эксперты RBC. - Очередные выборы кажутся все более вероятными, и мы рекомендуем инвесторам избегать рисков".

"Рынки ошеломлены ситуацией в Италии и Испании, и мы видим резкий уход трейдеров в активы "тихой гавани", - говорит аналитик IG Джошуа Махони.

Фондовый рынок США сократил падение на фоне благоприятных статданных.

Индекс потребительского доверия в США в мае увеличился до 128 пунктов, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в апреле он составлял 125,6 пункта, а не 128,7 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения майского значения до 127,5 пункта с объявленного ранее уровня в предыдущий месяц,

Котировки бумаг крупных американских банков падают во вторник. Акции Citigroup подешевели на 1,7%, Bank of America - на 1,6%, Morgan Stanley - на 2,1%.

Стоимость бумаг General Electric снизилась на 2,4%, IBM - на 1%.

Капитализация Alibaba Group Holding выросла в ходе торгов на 0,8%. Alibaba и ее подразделение Cainiao Network сообщили, что возглавили группу инвесторов, предоставившую финансирование в размере $1,38 млрд логистической компании ZTO Express (Cayman) Inc. Взамен инвесторы получат примерно 10%-ную долю в китайской компании, говорится в пресс-релизе Alibaba.

Стоимость бумаг Netflix Inc. поднялась на 0,9%. Эксперты MKM Partners улучшили прогнозную цену акций компании до $390 с $320, однако аналитик Роб Сандерсон отметил, что более не считает акции сервиса потокового видео своим "фаворитом", учитывая существенный подъем цены акций за последние годы.

MKM Partners также повысила прогнозную цену бумаг Amazon.com, полагая, что интернет-ритейлеру предстоит наилучший долгосрочный рост из всех крупнейших по капитализации компаний.