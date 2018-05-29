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Внешняя политика 29.05.2018 18:33

Новым послом РФ в Азербайджане стал Михаил Бочарников, ранее возглавлявший российскую дипмиссию в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Бочарникова послом РФ в Азербайджане.

Указ президента о назначении М.Бочарникова послом РФ в Азербайджане опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

М.Бочарников до 7 февраля 2018 года был послом РФ в Казахстане. Он сменил Владимира Дорохина, занимавшего пост посла России в Баку с 2009 года. В.Дорохин в ноябре 2017 года был освобожден от своих обязанностей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]