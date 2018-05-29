Новым послом РФ в Азербайджане стал Михаил Бочарников, ранее возглавлявший российскую дипмиссию в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Бочарникова послом РФ в Азербайджане.

Указ президента о назначении М.Бочарникова послом РФ в Азербайджане опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

М.Бочарников до 7 февраля 2018 года был послом РФ в Казахстане. Он сменил Владимира Дорохина, занимавшего пост посла России в Баку с 2009 года. В.Дорохин в ноябре 2017 года был освобожден от своих обязанностей.