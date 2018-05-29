Экс-премьер Киргизии обвинен в коррупции, с него взята подписка о невыезде - Госкомитет нацбезопасности

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в рамках расследуемого уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека предъявил обвинение в коррупции бывшему премьер-министру республики Сапару Исакову, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

По словам собеседника агентства, в отношении бывшего главы кабмина Киргизии избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Установлено, что С. Исаков в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек", используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате этих действий интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере, ведется следствие.

Уголовное дело о коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека на кредитные средства КНР в размере $386 млн было возбуждено после январской аварии на ТЭЦ, в результате чего в течение нескольких дней значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы оставались без горячей воды и теплоснабжения. Модернизацию ТЭЦ осуществляла китайская компания TBEA.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии. Парламент Киргизии заявил о коррупции при использовании кредита и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту, в числе этих чиновников бывший премьер С.Исаков.