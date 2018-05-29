Азербайджан и турецкая Tekfen создают рабгруппу для финансирования проектов в сфере альтернативной и возобновляемой энергии

Министерство энергетики Азербайджана и турецкая "Tekfen İnsaat" подписали Меморандум намерений, предусматривающий сотрудничество в сфере альтернативной и возобновляемой энергии.

Документ подписали замминистра энергетики Самир Велиев и президент Tekfen İnsaat Левент Кафкаслы, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Меморандум предусматривает создание совместной рабочей группы, которая будет отбирать интересные проекты для финансирования в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане. Кроме этого, стороны будут проводить исследования в этой сфере.

Tekfen İnsaat действует в Азербайджане с 1996 года.

А.Азизов