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ТЭК 29.05.2018 18:55

Азербайджан и турецкая Tekfen создают рабгруппу для финансирования проектов в сфере альтернативной и возобновляемой энергии

Министерство энергетики Азербайджана и турецкая "Tekfen İnsaat" подписали Меморандум намерений, предусматривающий сотрудничество в сфере альтернативной и возобновляемой энергии.

Документ подписали замминистра энергетики Самир Велиев и президент Tekfen İnsaat Левент Кафкаслы, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Меморандум предусматривает создание совместной рабочей группы, которая будет отбирать интересные проекты для финансирования в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане. Кроме этого, стороны будут проводить исследования в этой сфере.

Tekfen İnsaat действует в Азербайджане с 1996 года.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, TEKFEN, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]