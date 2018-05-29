Совет Европы в очередной раз призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

Совет Европы назвал тревожным сообщение о возможном приведении в исполнение очередных смертных приговоров в Белоруссии и еще раз призвал власти страны ввести мораторий на смертную казнь.
"Сообщения о еще двух казнях в Беларуси тревожные. Совет Европы призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее окончательной отмене", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СЕ.
Там подчеркивается, что "в Европе смертной казни нет места".
Ранее во вторник незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что два смертных приговора, возможно, приведены в исполнение в республике в мае.
По данным центра, 29 мая в Верховном суде Белоруссии рассматривается апелляционная жалоба Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова на вынесенный им смертный приговор.
"Во время суда осужденный Вячеслав Сухарко заявил, что в ночь на 16 мая из камеры смертников вывели Алексея Михаленю и Виктора Летова, с которыми он сидел вместе. По его словам, их расстреляли", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте "Весны".
Как сообщалось, житель Наровли Алексей Михаленя был приговорен к смертной казни в 2017 году за убийство двух пожилых людей.
О приговоре 31-летнему Виктору Летову ранее рассказал первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович. "Человек, к сожалению, совершил уже третье в своей жизни убийство. Совершил убийство, отбывая наказание тоже за убийство, - убил своего товарища по несчастью, другого заключенного, из личной неприязни, хладнокровно и жестоко", - сказал В.Калинкович.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора.
В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, были приведены в исполнение - два: в отношении Сергея Острикова и Кирилла Казачка (приговорены к смертной казни в 2016 году).
Сохранение в республике смертной казни осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд других международных организаций.
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