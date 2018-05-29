Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0273 GBR   2.2641 TRY   0.3709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.64 Brent   75.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 23° Завтра 16° 25° 1 Июн 18° 27° 2 Июн 18° 29°

Дальнее зарубежье 29.05.2018 21:31

США обнародуют список облагаемых пошлинами в 25% китайских товаров к середине июня - Белый дом

США к 15 июня огласят список товаров из Китая, облагаемых пошлиной в размере 25%, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном во вторник.

"В рамках раздела 301 закона о торговле 1974 Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары объемом $50 млрд, охватывающие важные технологии с промышленной точки зрения, включая те товары, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025". Окончательный список импортных товаров будет оглашен к 15 июня 2018 года, и пошлины на эти товары будут введены в скором времени после этого", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Также там заявили, что США планируют ввести дополнительные ограничения по инвестициям и экспорту в Китай.

"В дополнение Соединенные Штаты продолжат свои усилия по защите отечественных технологий и интеллектуальной собственности, препятствованию внеэкономической передачи важных с промышленной точки зрения технологий и интеллектуальной собственности в Китай..." - отмечается в заявлении.

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал принять энергичные меры, чтобы сделать условия торговли с Китаем более выгодными для Вашингтона.

В то же время, многие американские политики пока склоняются к мысли, что, несмотря на громкие заявление по данной теме, существенных успехов Д.Трамп на переговорах с Пекином не достиг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Министр торговли США посетит на следующей неделе Китай для торгово-экономических переговоров США и Китай предварительно согласовали схему спасения ZTE - газета Трамп призвал КНР к жесткому контролю границы с КНДР Вашингтон и Пекин договорились не повышать торговые тарифы, подтвердил глава американского минфина Вице-премьер Госсовета КНР заявил о договоренности между Китаем и США не допустить торговой войны между собой Китай планирует предложить США закупать больше американских товаров - WSJ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]