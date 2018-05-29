США обнародуют список облагаемых пошлинами в 25% китайских товаров к середине июня - Белый дом

США к 15 июня огласят список товаров из Китая, облагаемых пошлиной в размере 25%, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном во вторник.
"В рамках раздела 301 закона о торговле 1974 Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары объемом $50 млрд, охватывающие важные технологии с промышленной точки зрения, включая те товары, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025". Окончательный список импортных товаров будет оглашен к 15 июня 2018 года, и пошлины на эти товары будут введены в скором времени после этого", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.
Также там заявили, что США планируют ввести дополнительные ограничения по инвестициям и экспорту в Китай.
"В дополнение Соединенные Штаты продолжат свои усилия по защите отечественных технологий и интеллектуальной собственности, препятствованию внеэкономической передачи важных с промышленной точки зрения технологий и интеллектуальной собственности в Китай..." - отмечается в заявлении.
Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал принять энергичные меры, чтобы сделать условия торговли с Китаем более выгодными для Вашингтона.
В то же время, многие американские политики пока склоняются к мысли, что, несмотря на громкие заявление по данной теме, существенных успехов Д.Трамп на переговорах с Пекином не достиг.
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