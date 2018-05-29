США надеются на успешное развитие ЮГК - Госдеп

Проект Южный газовый коридор (ЮГК) позволит странам Центральной Азии, Кавказа, Ирака и Восточного Средиземноморья поставлять свои энергоресурсы на европейский рынок, считает заместитель помощника по энергетически вопросам Госсекретаря США Сандра Оудкирк.
"Сегодня мы отмечаем отправку газа в Турцию (по ЮГК - ИФ), а в ближайшем будущем будем праздновать отправку газа в Европу из разных стран. Посредством расширяющейся системы, ЮГК позволит странам Центральной Азии, Кавказа, Ирака, Восточного Средиземноморья направлять свои энергетические ресурсы в Европу", - сказала С.Оудкирк журналистам во вторник в Баку.
По ее словам, США надеются на "успешное развитие этого проекта".
"Несмотря на то, что США в лице правительства не участвует в проекте напрямую, но посредством различных компаний мы поддерживает его реализацию. Это показатель значимости, которую США придают проекту, как ключевому фактору энергетической безопасности Европы. США привержены поддержке энергетической безопасности своих партнеров", - отметила она.
Она считает ЮГК хорошей, новой и надежной возможностью для партнеров США в Европе обеспечить свою энергетическую безопасность.
С.Оудкирк добавила, что Азербайджан богат энергоресурсами, но при этом страна уделяет внимание развитию альтернативных источников энергии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник запустил ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Церемония запуска ЮГК состоялась на Сангачальском терминале.
Начался процесс закачки первого газа в ЮГК.
Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Ф.Исазаде
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