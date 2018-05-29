Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) с "ВВ" до "ВВ+" в связи с улучшением финансовых показателей, сообщило агентство.
Прогноз по рейтингам - "стабильный".
S&P также повысило с "ВВ" до "ВВ+" рейтинг, присвоенный приоритетным необеспеченным банковским кредитам, предоставленным компании KEGOC Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Повышение рейтинга отражает ожидание агентством того, что недавние улучшения финансовых показателей KEGOC станут устойчивыми, приводя к улучшению собственной кредитоспособности компании. В настоящее время агентство оценивает характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile, SACP) KEGOC на уровне "bb-", повысив эту оценку с "b+".
"Мы прогнозируем, что отношение "FFO (средства от операционной деятельности до изменения оборотного капитала) / долг" составит 35-40% в 2018 году в сравнении с 35% в 2017 году и 26% в 2016 году. Мы полагаем, что эти улучшения будут носить устойчивый характер вследствие благоприятных тарифов, установленных на 2016-2020 годы, эффективного управления затратами и досрочной выплаты долговых обязательств. Программа капитальных расходов компании все еще значительна, но вполне контролируема", - отмечается в сообщении S&P.
При этом аналитики S&P по-прежнему считают, что профиль бизнес-рисков KEGOC ограничен тарифной системой, которой недостает прозрачности и которая не гарантирует полной и своевременной окупаемости затрат.
С введением рынка мощностей в Казахстане в 2019 году KEGOC получит дополнительные обязанности, связанные с функционированием балансирующего рынка электрической энергии, что добавит равные объемы в отношении как выручки, так и расходов (нулевая рентабельность), считают в агентстве. "Следовательно, рентабельность по EBITDA будет снижаться с текущих 43-48% примерно до 20-25%, однако мы будем рассматривать это как в большей степени иррелевантный фактор и фокусироваться на росте EBITDA в абсолютном выражении, поддерживаемом высокими тарифами", - указывают аналитики агентства.
S&P рассматривает KEGOC как организацию, связанную с государством, и считает, что существует "высокая" вероятность получения компанией экстраординарной поддержки со стороны государства. Агентство по-прежнему отмечает ее "очень важную" роль для государства, учитывая стратегическую значимость KEGOC как монопольного поставщика базовых инфраструктурных услуг в секторе электроэнергетики и статус системного оператора.
Прогноз "стабильный" отражает точку зрения S&P относительно того, что текущее улучшение финансовых показателей компании, с отношением FFO/долг существенно выше 30%, носит устойчивый характер, что компания будет поддерживать адекватный уровень ликвидности, избегая капитальных расходов, существенно превышающих допущения базового сценария агентства, и что на дивиденды не будут направлятьься суммы значительно выше 100% чистой прибыли.
При этом отмечается, что S&P рассматривает позитивное рейтинговое действие в отношении KEGOC в ближайшие год-два как маловероятное.
Казахстанская нацкомпания по управлению электрическими сетями KEGOC выполняет функции системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана.
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