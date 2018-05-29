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Внешняя политика 29.05.2018 19:26

Баку и Брюссель завершают согласование проекта нового соглашения о стратегическом партнерстве – МИД Азербайджана

Баку и Брюссель завершают согласование проекта нового соглашения о стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

Х.Халафов во вторник принял члена Бундестага Николаса Лобеля, сообщает пресс-служба МИД.

"Х.Халафов на встрече сказал, что Азербайджан и ЕС завершают процесс согласования нового соглашения о стратегическом партнерстве", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили ход переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. "В ходе встречи было отмечено, что этот конфликт препятствует стабильности и безопасности в регионе. Н.Лобель подчеркнул неприемлемость текущего статус-кво по конфликту, важность обеспечения территориальной целостности стран. Он подчеркнул, что Германия поддерживает мирное урегулирование конфликта", - указывается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

По оценкам сторон, переговоры могут завершиться в 2018 году.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]