Баку и Брюссель завершают согласование проекта нового соглашения о стратегическом партнерстве – МИД Азербайджана

Баку и Брюссель завершают согласование проекта нового соглашения о стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.
Х.Халафов во вторник принял члена Бундестага Николаса Лобеля, сообщает пресс-служба МИД.
"Х.Халафов на встрече сказал, что Азербайджан и ЕС завершают процесс согласования нового соглашения о стратегическом партнерстве", - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили ход переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. "В ходе встречи было отмечено, что этот конфликт препятствует стабильности и безопасности в регионе. Н.Лобель подчеркнул неприемлемость текущего статус-кво по конфликту, важность обеспечения территориальной целостности стран. Он подчеркнул, что Германия поддерживает мирное урегулирование конфликта", - указывается в сообщении.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
По оценкам сторон, переговоры могут завершиться в 2018 году.
А.Азизов
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