Баку считает провокацией Еревана обстрел гражданского населения в зоне карабахского конфликта во время сельхоз работ - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана осудил обстрел Вооруженными силами Армении с оккупированных территорий Физулинского района Азербайджана сельскохозяйственные угодья села Горган, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
"29 мая ВС Армении обстреляли комбайн и его водителя, который выполнял сельскохозяйственные работы на зерновом поле в селе Горган Физулинского района. Мы осуждаем факт обстрела и расцениваем этот инцидент как провокацию Армении", - отмечается в заявлении.
По его мнению, армянская сторона систематически обстреливает азербайджанское гражданское население в прифронтовой зоне, в том числе малолетних детей и гражданские объекты.
"Этот случай показывает, что статус-кво, основанный на сохранении оккупации азербайджанских территорий, является неприемлемым. Армения должна выполнить соответствующие резолюции Собвеза ООН и вывести свои войска с оккупированных территорий", - подчеркивается в заявлении Х.Гаджиева.
А.Азизов
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