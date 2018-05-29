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Карабахский конфликт 29.05.2018 19:41

Баку считает провокацией Еревана обстрел гражданского населения в зоне карабахского конфликта во время сельхоз работ - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана осудил обстрел Вооруженными силами Армении с оккупированных территорий Физулинского района Азербайджана сельскохозяйственные угодья села Горган, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

"29 мая ВС Армении обстреляли комбайн и его водителя, который выполнял сельскохозяйственные работы на зерновом поле в селе Горган Физулинского района. Мы осуждаем факт обстрела и расцениваем этот инцидент как провокацию Армении", - отмечается в заявлении.

По его мнению, армянская сторона систематически обстреливает азербайджанское гражданское население в прифронтовой зоне, в том числе малолетних детей и гражданские объекты.

"Этот случай показывает, что статус-кво, основанный на сохранении оккупации азербайджанских территорий, является неприемлемым. Армения должна выполнить соответствующие резолюции Собвеза ООН и вывести свои войска с оккупированных территорий", - подчеркивается в заявлении Х.Гаджиева.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]