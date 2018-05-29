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ТЭК 29.05.2018 19:45

Нефть марки WTI дешевеет, Brent торгуется у $75,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправлено в ходе торгов во вторник.

Котировки Brent повышаются, поскольку "существует мнение, что ситуация с поставками в Европе более напряженная, и Европа более восприимчива к потере поставок из Ирана", отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Кроме того, трейдеры "уверены, что сланцевая нефть будет сдерживать цены WTI", приводит слова эксперта издание MarketWatch.

При этом котировки WTI снижаются уже пятую сессию подряд, чего не происходило с начала февраля. В том числе негативное влияние на американскую нефть оказывают данные о повышении числа буровых в США.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю максимальными темпами с февраля - на 15 единиц, до 859, обновив максимум за три года. Прирост с начала текущего месяца (на 34 буровых) также является самым значительным с февраля.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подорожали на $0,16 (0,21%) - до $75,46 за баррель. Между тем котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $1,12 (1,65%) - до $66,76 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]