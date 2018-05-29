США намерены переубедить политические круги Италии, выступающие против строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) и объяснить им исключительную важность проекта для обеспечения энергетической безопасности Европы, заявила заместитель помощника по энергетическим вопросам Госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"США ведут переговоры с политическими кругами Италии, выступающими против строительства газопровода TAP. Мы намерены переубедить их, так как этот проект имеет исключительную важность в вопросе энергетической безопасности Европы, в том числе самой Италии. Убеждены, что данный проект должен поддерживаться всеми его участниками, в том числе, странами, имеющими косвенную связь с ним ввиду его значимости", - сказала С.Оудкирк журналистам в Баку во вторник.

В свою очередь, торговый посланник премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану баронесса Эмма Николсон призвала противников строительства газопровода TAP "определиться с тем, какое будущее они хотят видеть для своей страны".

"Что же касается строительства TAP, в его строительстве могут быть определенные задержки ввиду происходящих в Италии процессов, но не более того", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что итальянское политическое движение "Пять звезд" оказывает активное противодействие строительству газопровода TAP.

В конце апреля 2018 года три представителя движения - сенатор Даниэла Донно и конгрессмены Леонардо Донно и Диего де Лорецис - подали в прокуратуру жалобу на компанию TAP AG, занимающуюся строительством газопровода на юге Адриатического побережья Италии.

Их претензия заключается в обнесении зоны строительства трехметровым забором, что, по мнению представителей "Пяти звезд", является нарушением итальянского закона о сохранении ландшафта. Кроме того, для сооружения газопровода были временно пересажены 448 оливковых деревьев, причем сделано это было в апреле, а не в январе-феврале, как было указано в документах.

По словам представителя TAP, компания не нарушала никаких законов.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Ф.Исазаде