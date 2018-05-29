Фуад Ахундов: Мы находим отклик в армянском обществе

Завсектором Администрации президента Азербайджана, политолог Фуад Ахундов считает, что в Армении достаточно умных людей, которые не нуждаются в фальсификации истории.
«Я очень доволен, что мы находим отклик в армянском обществе. В Армении есть умные люди, которые не нуждаются в фальсификации истории. Они против того, чтобы обдуривать народ. Многие армяне Нагорного Карабаха боятся подтвердить историческую правду», - сказал Ф.Ахундов во вторник на пресс-конференции «История, запечатленная в фотографиях».
Мероприятие было приурочено к 100-летию передачи города Иревана (Еревана).
В рамках мероприятия, общественности были представлены уникальные фотографии XIX века средневековых построек Эриванской крепости и фото артефактов, вывезенных после ее разрушения в Тбилиси и хранящихся ныне в Национальном Музее Грузии. В частности, будут показаны уникальные снимки, сделанные пионером русской фотографии, ориенталистом Ермаковым (1845-1916), приведены архивные документы того периода. На основе обнаруженных фото и артефактов подготовлена к изданию книга-фотоальбом «ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕРЕВАНА (ИРЕВАНА) согласно архивным материалам и старинным фото».
"После обретения Азербайджаном, Арменией и Грузией независимости армянское правительство объявило войну Баку и Тбилиси на почве территориальных претензий. Но война с Грузией была не настолько кровопролитной, как война с Азербайджаном, которая длится по сегодняшний день", - подчеркнул завсектором.
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