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СНГ 29.05.2018 23:17

Журналист Аркадий Бабченко застрелен в Киеве

В Днепровском районе Киева застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", - сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как отмечается, погибший - 41-летний гражданин РФ, ведущий одного из телеканалов.

В настоящее время следователи Днепровского управления полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом инциденте ранее также сообщал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Фейсбук. "В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он.

Аркадий Бабченко (1977 года рождения) - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года А.Бабченко сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.

Это не первое громкое убийство журналистов в столице Украины за последние три года.

Так, 20 июля 2016 года в 7:45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистская деятельность на Украине и в других странах.

Еще один известный украинский журналист и публицист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

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Тэги: ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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