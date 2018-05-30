Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0273 GBR   2.2641 TRY   0.3709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.64 Brent   75.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 1 Июн 18° 28° 2 Июн 15° 21°

Дальнее зарубежье 30.05.2018 07:43

Постпред США в ООН Хейли: Санкции в отношении России сохранятся, пока она не выведет силы с востока Украины и не вернет Крым

Введенные США санкции в отношении России в связи с ситуацией на Донбассе сохранятся до тех пор, пока Россия не выведет "свои силы" с востока Украины и не вернет Крым под контроль Киева, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Пока Россия не вернет Крымский полуостров Украине, санкции США в связи с вторжением в Крым будут сохраняться. Пока Россия не выведет свои силы с востока Украины и не выполнит свои минские обещания, наши санкции и ответные меры в свете этого возмутительного поведения на востоке Украины будут продолжаться", - скала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

При этом американский дипломат отметила, что "Россия систематически пренебрегает всеми своими обещаниями".

"Она фактически дает указания своим силам обстреливать наблюдателей, их камеры, их дроны ", - заявила Н.Хейли.

Кроме того, по ее словам, в последние месяцы наблюдается "все больше случаев нарушения прекращения огня, растет число жертв среди мирного населения, при этом Кремль игнорирует каждое из десятков предыдущих договоренностей о прекращении огня".

Н.Хейли в ходе своего выступления также обвинила Россию в том, что на востоке Украины она якобы "имеет тысячи танков и бронетранспортеров, тяжелого вооружения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Отношения между Евросоюзом и США близки к состоянию торговой войны - Грушко Путин надеется, что объективная потребность в развитии российско-американских отношений возобладает Президент Белоруссии обеспокоен нагнетанием напряженности между Западом и Россией, которому не видно конца Администрация Трампа превзошла предыдущее руководство США в противодействии России, считает Помпео Выдвигаемые США условия абсолютно неприемлемы для Ирана - МИД РФ Лавров: хотелось бы надеяться, что выход США из соглашения не связан с планами напасть на Тегеран

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]