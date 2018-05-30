Постпред США в ООН Хейли: Санкции в отношении России сохранятся, пока она не выведет силы с востока Украины и не вернет Крым

Введенные США санкции в отношении России в связи с ситуацией на Донбассе сохранятся до тех пор, пока Россия не выведет "свои силы" с востока Украины и не вернет Крым под контроль Киева, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Пока Россия не вернет Крымский полуостров Украине, санкции США в связи с вторжением в Крым будут сохраняться. Пока Россия не выведет свои силы с востока Украины и не выполнит свои минские обещания, наши санкции и ответные меры в свете этого возмутительного поведения на востоке Украины будут продолжаться", - скала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

При этом американский дипломат отметила, что "Россия систематически пренебрегает всеми своими обещаниями".

"Она фактически дает указания своим силам обстреливать наблюдателей, их камеры, их дроны ", - заявила Н.Хейли.

Кроме того, по ее словам, в последние месяцы наблюдается "все больше случаев нарушения прекращения огня, растет число жертв среди мирного населения, при этом Кремль игнорирует каждое из десятков предыдущих договоренностей о прекращении огня".

Н.Хейли в ходе своего выступления также обвинила Россию в том, что на востоке Украины она якобы "имеет тысячи танков и бронетранспортеров, тяжелого вооружения".