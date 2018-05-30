Нидерланды и Австралия призывают Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 на востоке Украины, заявил глава нидерландского МИД Стеф Блок.
"Австралия и Нидерланды в прошлую пятницу заявили, что считают РФ ответственной за участие в крушении малазийского самолета MH17. Как следствие, Нидерланды и Австралия сегодня призывают Россию серьезно и конструктивно подойти к взаимодействию с нами по этому вопросу и принять на себя эту ответственность (за крушение "Боинга" -ИФ)", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.
Кроме того, Россия, по его словам, "должна начать сотрудничать в полном объеме с Совместной следственной группой в рамках текущего расследования".
Постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета отметил, что Россия настаивает на проведении независимого и заслуживающего доверия расследования крушения малазийского "Боинга" и готова оказать всевозможное содействие следствию.
"Мы подтверждаем свою готовность оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарантному и независимому следствию и не можем принять беспочвенных выводов ССГ (Совместной следственной группы)", - заявил российский дипломат.
В прошлый четверг в ССГ, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля - воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.
Со своей стороны МИД РФ в четверг назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.
В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга".
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