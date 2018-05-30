Зам генсекретаря ООН: Мы надеемся на прогресс в выполнении Минских соглашений и импульс по урегулированию на востоке Украины

В ООН рассчитывают на новый политический импульс по урегулированию кризиса на востоке Украины, заявила заместитель генерального секретаря Всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы надеемся, что интенсивные дипломатические встречи, прошедшие в последние недели, приведут к прогрессу в выполнении Минских соглашений и повысят шансы на урегулирование конфликта. Чтобы преодолеть статус-кво, необходимо придать нынешним усилиям новый политический импульс", - сказала Р.Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

По данным замгенсекретаря, за годы конфликта на Донбассе были убиты 2 тыс. 700 человек из числа гражданского населения, примерно девять тыс. мирных жителей получили ранения.

Р.Дикарло отметила, что после относительного спокойствия, которое наблюдалось в первые недели 2018 года, в апреле и мае число жертв обстрелов резко возросло.

"1,6 миллиона человек все еще находятся в положении перемещенных лиц. Это самое большое число перемещенных лиц в Европе", - сказала она, добавив, что волна перемещения людей на Украине входит в десятку самых масштабных в мире.

В свою очередь заместитель координатора чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер в ходе заседания сообщила, что зона конфликта на востоке Украины является "самой заминированной территорией в мире". По ее словам, в прошлом году там подорвались 238 гражданских лиц.

Представитель Организации напомнила членам СБ, что вдоль линии соприкосновения проживают более 600 тыс. человек, которые подвергаются постоянной угрозе обстрелов.

"Многие семьи живут в жутких подвалах и более 100 тысяч детей посещают школы, окна которых заложены мешками с песком. Более 40 тысяч домов были разрушены или повреждены", - рассказала У.Мюллер.

Она сообщила, что буквально десять дней назад была обстреляна еще одна школа, в которой находились сотни детей.

У.Мюллер подчеркнула, что Всемирная организация прилагает все усилия для оказания помощи жителям Украины, которые пострадали в результате конфликта.

По ее словам, в 2018 году запланировано оказание помощи 2,3 млн человек, однако на данный момент учреждения системы ООН получили лишь 13 % от запрошенных 187 миллионов долларов.