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Дальнее зарубежье 30.05.2018 10:18

Не исключена возможность частичного снятия санкций с КНДР в случае дальнейших позитивных шагов Пхеньяна - источник

В случае дальнейших позитивных шагов Пхеньяна по вопросам безопасности на Корейском полуострове не исключена возможность постановки вопроса о поэтапном снятии секторальных санкций, применяемых в рамках резолюций СБ ООН, в частности, запрета на импорт из Северной Кореи морепродуктов и текстиля, а также на использование северокорейской рабочей силы за рубежом, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"В случае возможного позитивного сценария, а он, скорее всего, будет иметь поэтапный характер, речь может пойти о пошаговой отмене "секторальных" санкций, в частности, запрета на импорт из КНДР морепродуктов и текстильных изделий, а также на использование северокорейской рабочей силы за рубежом", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, именно эти меры, скорее всего, "оказывают негативное влияние на "уязвимые" слои населения КНДР".

Источник напомнил, что ранее Специальный докладчик ООН о положении в области прав человека в КНДР Томас Охеа Кинтана в своём докладе Генеральной Ассамблее ООН от 18 сентября 2017 года (номер документа А/72/394) выразил обеспокоенность тем, что санкции СБ ООН могут иметь отрицательные последствия для некоторых отраслей северокорейской экономики, имеющих жизненно важное значение для части населения этой страны.

"В его изложении, режим санкций СБ ООН по своей природе не является "карательным", и необходимо всесторонне оценивать его непреднамеренные негативные последствия для осуществления прав человека, включая экономические, социальные и культурные права. Более того, санкции создают значительные препятствия для проведения прямых переводов финансовых средств", - отметил источник.

При этом важно, что Специальный докладчик рекомендовал ООН провести комплексную оценку воздействия режима санкций на ситуацию с правами человека в КНДР, и уделить особое внимание вопросу о том, насколько эти санкции ставят под угрозу возможности получения населением средств к существованию.

Источник агентства также напомнил, что согласно ранее принятым резолюциям СБ ООН постоянно следит за действиями КНДР и среди возможных действий - готовность изменить, приостановить или отменить те или иные меры в зависимости от отношения Северной Кореи к соблюдению положений данных резолюций.

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Тэги: СЕВКОРЕЯ, САНКЦИИ, СНЯТИЕ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]