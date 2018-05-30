Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.962 RUR   0.027 GBR   2.2532 TRY   0.3745

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 17° 26° 1 Июн 17° 28° 2 Июн 15° 21°

ТЭК 30.05.2018 09:37

Страны ОПЕК+ должны продолжить усилия для стабилизации на нефтяном рынке – глава Минэнерго Азербайджана

Ситуация на нефтяном рынке еще не полностью стабилизировать, несмотря на рост цен до $80 за баррель, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Геополитическая ситуация в мире, некоторые политические решения и экономическая ситуация в ряде стран производителей нефти, повлияли на рост цен. Однако, несмотря на то, что цены выросли до $80 за баррель, ситуация на нефтяном рынке еще не полностью стабилизировалась. Рост экономик ЕС, США и КНР повышают спрос на нефть, что также оказывает свое влияние на цены. Однако, усилия приложенные ОПЕК+ не должны прекращаться", - сказал П.Шахбазов в среду в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas 2018.

Он также отметил, что Азербайджан внес свой вклад в стабилизации нефтяного рынка и стал важным участником соглашения, которое регулирует баланс спроса и предложения.

"Благодаря этому соглашению удалось снизить волатильность на нефтяном рынке", отметил он.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался снизить суточную добычу нефти на 35 тыс. баррелей, тем самым поддерживая ее на уровне не выше 834 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, РЫНОК, МНЕНИЕ


Похожие новости


Необходимо продолжить усилия для дальнейшего роста нефтяной индустрии – Баркиндо Рынок нефти близок к балансировке, считает глава Минэнерго Саудовской Аравии У России есть все инструменты для балансировки рынка нефти после возобновления санкций США в отношении Ирана - Новак Новак: несмотря на улучшение ситуации на нефтяном рынке, есть серьезные риски для ребалансировки Рынок нефти близок к ребалансировке, излишки нефти могут уйти до конца года Новак: у России нет задачи бежать первой на рынке нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]