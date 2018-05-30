Страны ОПЕК+ должны продолжить усилия для стабилизации на нефтяном рынке – глава Минэнерго Азербайджана

Ситуация на нефтяном рынке еще не полностью стабилизировать, несмотря на рост цен до $80 за баррель, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Геополитическая ситуация в мире, некоторые политические решения и экономическая ситуация в ряде стран производителей нефти, повлияли на рост цен. Однако, несмотря на то, что цены выросли до $80 за баррель, ситуация на нефтяном рынке еще не полностью стабилизировалась. Рост экономик ЕС, США и КНР повышают спрос на нефть, что также оказывает свое влияние на цены. Однако, усилия приложенные ОПЕК+ не должны прекращаться", - сказал П.Шахбазов в среду в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas 2018.

Он также отметил, что Азербайджан внес свой вклад в стабилизации нефтяного рынка и стал важным участником соглашения, которое регулирует баланс спроса и предложения.

"Благодаря этому соглашению удалось снизить волатильность на нефтяном рынке", отметил он.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался снизить суточную добычу нефти на 35 тыс. баррелей, тем самым поддерживая ее на уровне не выше 834 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.

Н.Аббасова