ЮГК меняет энергетический ландшафт - генсек ОПЕК

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о готовности организации расширять сотрудничество с Азербайджаном в новых рамках.
"ОПЕК рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном и готова расширить рамки этого сотрудничества", - сказал М.Баркиндо в среду в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas 2018.
Генсек картеля напомнил, что в марте 2018 года он был с визитом в Баку и встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Декларация ОПЕК+ создает условия для нашего сотрудничества в будущем", - отметил он.
М.Баркиндо добавил, что "Южный газовый коридор" меняет энергетический ландшафт и "делает это фундаментально "Этот проект позволит усилить энергетическую безопасность в мире", - считает генсек ОПЕК.
Н.Аббасова
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