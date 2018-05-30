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ТЭК 30.05.2018 09:42

ЮГК меняет энергетический ландшафт - генсек ОПЕК

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о готовности организации расширять сотрудничество с Азербайджаном в новых рамках.

"ОПЕК рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном и готова расширить рамки этого сотрудничества", - сказал М.Баркиндо в среду в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas 2018.

Генсек картеля напомнил, что в марте 2018 года он был с визитом в Баку и встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Декларация ОПЕК+ создает условия для нашего сотрудничества в будущем", - отметил он.

М.Баркиндо добавил, что "Южный газовый коридор" меняет энергетический ландшафт и "делает это фундаментально "Этот проект позволит усилить энергетическую безопасность в мире", - считает генсек ОПЕК.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]