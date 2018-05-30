Баркиндо: ОПЕК доказала свою приверженность международному сотрудничеству, подписав историческое соглашение о снижение о добычи нефти между ОПЕК и ОПЕК +

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что странам картеля необходимо развивать сотрудничество с членами ОПЕК+ для обеспечения стабильности на нефтяном рынке.

"Подписанием декларации о сокращении добычи нефти, мы открыли новую эру для сотрудничества и нам надо развивать эту модель для достижения устойчивого нефтяного рынка. За 16 месяцев действия соглашения мы стали свидетелями его исторического влияния. Мы создали коалицию из стран ОПЕК и ОПЕК + для обеспечения стабильности", - сказал М.Баркиндо в среду в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas 2018.

Он также пригласил крупных производителей нефти среди стран ОПЕК и ОПЕК+ "присоединиться к этому сотрудничеству, от которого выиграют все" и таким образом, "выйти к будущему процветанию".

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался снизить суточную добычу нефти на 35 тыс. баррелей, тем самым поддерживая ее на уровне не выше 834 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.

Н.Аббасова