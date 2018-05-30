Telegram заявил, что Apple блокирует обновления приложения мессенджера уже полтора месяца

Apple блокирует обновления приложения Telegram с середины апреля, сообщается на сайте мессенджера.
"К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля", - сообщается в разделе "часто задаваемых вопросов".
Там отмечается, что при этом пользователи систем Android продолжают получать обновления, в том числе последнюю версию правил, касающихся конфиденциальности персональных данных.
Роскомнадзор 28 мая направил письмо в Apple с требованием "прекратить распространение в России приложения Telegram и рассылку его пуш-уведомлений", и в течение месяца сообщить о сделанном в ведомство. В противном случае Роскомнадзор пригрозил "возможными действия со стороны ведомства по нарушению функционирования App Store".
Запросы на удаление приложения Telegram из онлайн-магазинов Apple и Google Роскомнадзор направил в компании сразу после начала блокировки мессенджера - 17 апреля. Однако они за это время не ответили на запрос ведомства.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил у Apple и Google есть три варианта исполнения требования Роскомнадзора.
"Это удаление полное из онлайн-магазина, ограничение доступа к конкретной стране, и ограничение функций приложения", - пояснил глава ведомства.
Он добавил, что прецеденты, когда по запросу РФ компании ограничивали доступ к приложениям в онлайн-магазинах App Store и Google Play, есть.
"В частности, это приложения соцсети LinkedIn и интернет-рации Zelo", - уточнил он.
13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Однако Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.
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