Официальный визит Лаврова в КНДР состоится 31 мая - МИД РФ

В четверг, 31 мая состоится официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменятся мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ .