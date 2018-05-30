SOCAR и JOGMEC будут проводить совместные сейсмические и геологические исследования

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) подписали в среду в Баку меморандум развития, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Меморандум подписан на полях выставки и конференции Caspian Oil&Gas 2018. Го подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент корпорации Тецухиро Хосоно.

Документ предусматривает сотрудничество при проведении совместных сейсмических и геологических исследований перспективных нефтегазовых блоков, техническое сотрудничество и развитие человеческих ресурсов.

Б.Рустамбеков