Спецслужба Афганистана заявила о ликвидации 16 главарей террористов

Шестнадцать "полевых командиров" террористической сети Хаккани убиты на востоке Афганистана в ходе спецоперации сил безопасности страны.

Как сообщает в среду Главное управление национальной безопасности Афганистана, "в ходе спецоперации, проведенной на территории уезда Джани Кхел провинции Пактия, ликвидированы 16 влиятельных командиров террористической сети Хаккани, в том числе Хаджи Мулла, Нурахейл и Мулла Асад, которые причастны к террористическим актам и нападениям на государственные и военные объекты. Кроме того, во время операции ранены еще 11 экстремистов".

Террористическая сеть Хаккани является крылом радикального афганского движения "Талибан", она обвиняется Кабулом в совершении многочисленных террористических актов на территории Афганистана.