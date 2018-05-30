Азербайджан в последующие годы будет наращивать добычу конденсата – глава Минэнерго

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов ожидает роста добычи конденсата в стране в последующие годы.

"Азербайджан имеет хороший потенциал по запасам не только газа, но и конденсата. Учитывая планы по разработке месторождений Шах-Дениз, Абшерон, Умид-Бабек, можно ожидать, что объемы добычи конденсата в перспективе возрастут", - сказал П.Шахбазов в среду в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas 2018.

При этом он отметил, что нефть еще долгие десятилетия сохранит свою значимость.

П.Шахбазов считает, что применение новых технологий в добыче нефти, отказ от дизельных двигателей в пользу электромобилей, также оказывают свое влияние на нефтяной рынок.

Н.Аббасова