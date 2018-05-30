НФПП готов кредитовать строительство отеля на северо-западе Азербайджана

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Загатальском районе, отмечается в объявлении фонда.

В частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов: сельского туризма и строительство отеля; создания чаеводческих, овощеводческих и табаководческих хозяйств; склада для хранения табака, предприятий по переработке табака, фундука, чая, предприятия по производству хлеба.

Кроме того, НФПП готов рассмотреть проекты, предусматривающие переработку плодоовощной продукции, производство хлеба, пряностей, производство пластикой тары и пластиковых окон и дверей.

"Предприниматели, действующие в Загатальском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта", - отмечается в объявлении.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков