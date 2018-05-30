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Регион 30.05.2018 11:34

США, выйдя из СВПД, рассчитывают на тотальную конфронтацию с Тегераном - Лавров

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе был направлен на тотальную конфронтацию с Ираном, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я имею ввиду выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в расчете на организацию тотальной конфронтации с Тегераном. Да и множество инсценированных ситуаций с якобы применением химического оружия правительством Сирии в русле линии Запада на смену режима в Дамаске", - сказал С.Лавров, выступая в среду на "Примаковских чтениях".

Министр отметил, что "наработанные столетиями традиции межгосударственного взаимодействия, культуры дипломатического диалога, поиска компромиссов, подменяются стремлением любой ценой ущемить оппонента". "Доказать свое превосходство, используя методы беспардонного давления и на своих, и на чужих", - сказал С.Лавров.

"Когда подорвано доверие, отброшены нормы устоявшиеся правила, возрастают риски неконтролируемой эскалации, а современные технологии снижают порог применения оружия массового поражения. Война представляется компьютерной игрой, видеокартинкой на экране монитора. Рождается иллюзия, что силовой сценарий можно удержать в рамках локального кинетического действия", - добавил он.

"И вот уже принимаются стратегии кардинального повышения роли ядерного оружия, совершенствуются ядерно-оружейные комплексы. Строятся планы на космическое и киберпространство. Все это может иметь фатальные последствия для всей планеты", - заключил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]