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Дальнее зарубежье 30.05.2018 11:45

Власти Израиля опровергли информацию о режиме прекращения огня с палестинцами

Израильские власти в среду опровергли сообщения ХАМАС и палестинских организаций о договоренностях по введению режима прекращения огня.

"Израиль не хочет ухудшения ситуации, но насилие должны прекратить те, кто его начал", - заявил в эфире Израильского общественного радио министр разведки Исраэль Кац, подчеркнув, что никаких договоренностей с ХАМАС или "Палестинским исламским джихадом" не было.

В ночь на среду организации ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" заявили о договоренностях между сектором Газа и Израилем по прекращению огня, сообщали связанные с палестинскими боевиками СМИ.

Согласно заявлению палестинских боевиков, перемирие было достигнуто при посредничестве представителей Египта.

Накануне из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]