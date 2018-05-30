В рамках расследования убийства журналиста Бабченко назначены экспертизы - полиция Украины

В рамках расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко будут проведены все необходимые экспертизы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.
"Будет проведен полный комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская", - сказал Я.Тракало.
Как сообщалось, вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR Аркадий Бабченко.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность А.Бабченко.
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал в Фейсбуке фоторобот подозреваемого в преступлении.
Служба безопасности Украины в среду даст комментарии по обстоятельствам убийства. СБУ оказывает в рамках своих полномочий помощь полиции в расследовании.
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