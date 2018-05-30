Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.962 RUR   0.027 GBR   2.2532 TRY   0.3745

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 17° 26° 1 Июн 17° 28° 2 Июн 15° 21°

СНГ 30.05.2018 12:05

В рамках расследования убийства журналиста Бабченко назначены экспертизы - полиция Украины

В рамках расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко будут проведены все необходимые экспертизы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

"Будет проведен полный комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская", - сказал Я.Тракало.

Как сообщалось, вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR Аркадий Бабченко.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность А.Бабченко.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал в Фейсбуке фоторобот подозреваемого в преступлении.

Служба безопасности Украины в среду даст комментарии по обстоятельствам убийства. СБУ оказывает в рамках своих полномочий помощь полиции в расследовании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, БАБЧЕНКО, ПОЛИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]