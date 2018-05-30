Израильская авиация атаковала 25 военных объектов движения ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля в ответ на минометный обстрел в ночь на среду атаковали в секторе Газа 25 военных объектов палестинского движения ХАМАС, сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны страны.

По их информации, израильские ВВС среди прочего нанесли удары по подпольным предприятиям по изготовлению снарядов и лагерям подготовки.

Это стало "второй волной" ответных мер на обстрелы со стороны палестинских боевиков. В ходе прошлого удара армия обороны Израиля разрушила тоннель, которым пользовались боевики ХАМАС.

Накануне из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 снарядов, также велся огонь из минометов. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.