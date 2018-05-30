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Дальнее зарубежье 30.05.2018 12:30

Высокопоставленный представитель КНДР вылетел из Пекина в Нью-Йорк на встречу с госсекретарем США - СМИ

Вице-председатель Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль в среду отправился авиарейсом из Пекина в Нью-Йорк для переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, передает южнокорейский телеканал "Уай-Ти-Эн".

По данным телеканала, Ким Ён Чхоля сопровождают северокорейские дипломаты, ответственные за отношения с США и за межкорейский диалог. Ким Ён Чхоль избегал бесед с журналистами в пекинском аэропорту.

"Уай-Ти-Эн" отмечает, что ранее американские власти подтвердили визит Ким Ён Чхоля в Нью-Йорк и встречу с М.Помпео.

Ожидается, что Ким Ён Чхоль и М.Помпео проведут финальный раунд дискуссий, посвященных подготовке к саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Накануне "Уай-Ти-Эн" передавал, что в Пекине Ким Ён Чхоль вел переговоры с официальными лицами КНР.

Телеканал напоминает, что ранее Ким Ён Чхоль и М.Помпео, на посту госсекретаря дважды совершивший визит в Пхеньян, сыграли ключевую роль в развитии диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

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Тэги: КНДР, ПОСЛАННИК, США, ВЫЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]