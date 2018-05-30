Алтайская Лакаса-Тэкс планирует наладить поставки сырья из Азербайджана для производства махровых изделий

Алтайская компания "Лакаса-Тэкс" планирует закупать хлопчатобумажную пряжу у азербайджанской Gilan для производства на махровых изделий, сообщила директор "Лакаса-Тэкс" Елена Куприянова.

Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита делегации Алтайского края в Азербайджан 14-18 мая 2018 года, сообщает Администрация края.

"Е.Куприянова провела переговоры с руководством текстильного сектора холдинга GILAN. Директор "Лакаса-Тэкс" посетила производственную площадку фабрики Giltex, где достигнута предварительная договоренность по поставкам сырья (хлопчатобумажной пряжи) для производства на алтайском предприятии махровых изделий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, получено предложение от азербайджанской компании Intertextile о поставках хлопчатобумажного сырья - взяты образцы нитей для анализа по физико-механическим показателям.

По словам Е.Куприяновой, готовятся к заключению контракты на поставку сырья для производства постельного белья под торговой маркой "Лакаса-Тэкс". Изделия из бязи, креп-сатина и поплина появятся в продаже к концу года.

Gilan является одним из самых крупных холдингов в Азербайджане, в составе которого работают предприятия текстильной промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии и других отраслей.

А.Азизов