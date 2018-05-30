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Бизнес и законодательство 30.05.2018 11:10

Алтайская Лакаса-Тэкс планирует наладить поставки сырья из Азербайджана для производства махровых изделий

Алтайская компания "Лакаса-Тэкс" планирует закупать хлопчатобумажную пряжу у азербайджанской Gilan для производства на махровых изделий, сообщила директор "Лакаса-Тэкс" Елена Куприянова.

Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита делегации Алтайского края в Азербайджан 14-18 мая 2018 года, сообщает Администрация края.

"Е.Куприянова провела переговоры с руководством текстильного сектора холдинга GILAN. Директор "Лакаса-Тэкс" посетила производственную площадку фабрики Giltex, где достигнута предварительная договоренность по поставкам сырья (хлопчатобумажной пряжи) для производства на алтайском предприятии махровых изделий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, получено предложение от азербайджанской компании Intertextile о поставках хлопчатобумажного сырья - взяты образцы нитей для анализа по физико-механическим показателям.

По словам Е.Куприяновой, готовятся к заключению контракты на поставку сырья для производства постельного белья под торговой маркой "Лакаса-Тэкс". Изделия из бязи, креп-сатина и поплина появятся в продаже к концу года.

Gilan является одним из самых крупных холдингов в Азербайджане, в составе которого работают предприятия текстильной промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии и других отраслей.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛТАЙ, ПОСТАВКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]