Лавров о непредсказуемости Трампа: это не обнадеживает, но мы работаем с лидером, которого избрали американцы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что в политике президента США Дональда Трампа присутствует доля непредсказуемости, но подчеркнул, что Москва готова с ним работать, поскольку его избрал американский народ.
Отвечая на просьбу одного из участников "Примаковских чтений" прокомментировать волюнтаристскую политику Д.Трампа, С.Лавров сказал: "Я цитировал Владимира Владимировича Путина, который сказал, что правилом становится игра без правил. Это не может, конечно, обнадеживать".
"Однако мы имеем дело с лидером, которого избрал народ крупнейшей мировой державы. При всей непредсказуемости линии Вашингтона с ним надо работать. Мы к этому открыты по целому ряду направлений, не слишком большому ряду, но, тем не менее, по целому ряду направлений контакты поддерживаются, и мы за то, чтобы они расширялись", - сказал С.Лавров.
"Мы должны учитывать, что на внешнюю политику Вашингтона влияет огромное количество факторов, большое число авторов далеко не всегда в одном направлении, а очень часто в противоположных", - сказал министр.
По его словам, "колоссальная доля внешнеполитических решений в Вашингтоне принимается с оглядкой на внутриполитическую ситуацию". "Чем ближе промежуточные выборы (в Конгресс), тем больше это будет появляться", - сказал глава МИД РФ, отметив вместе с тем, что в Москве хотели бы, что хотели бы видеть внешнюю политику США более предсказуемой.
"Но реальность есть реальность", - заключил С.Лавров.
В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 100 раз - Минобороны Азербайджана
Чистая прибыль БФБ за 2017г составила около 1,5 млн манатов после убытка в 116 тыс. манатов в 2016г
Азербайджан и Башкортостан могут создать СП по производству нефтяного оборудования и каустической соды
ОПЕК считает недостаточным текущий рост инвестиций в долгосрочные нефтяные проекты
В Азербайджане задержан сотрудник спецслужб, который получил крупную сумму для освобождения наркокурьера
De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox с доступными синтетическими алмазами
Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в Тунис, совершил вынужденную посадку в Баку из-за отказа двигателя
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
WhatsApp в роуминге стал бесплатным благодаря Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»