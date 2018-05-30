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Дальнее зарубежье 30.05.2018 12:46

Лавров о непредсказуемости Трампа: это не обнадеживает, но мы работаем с лидером, которого избрали американцы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что в политике президента США Дональда Трампа присутствует доля непредсказуемости, но подчеркнул, что Москва готова с ним работать, поскольку его избрал американский народ.

Отвечая на просьбу одного из участников "Примаковских чтений" прокомментировать волюнтаристскую политику Д.Трампа, С.Лавров сказал: "Я цитировал Владимира Владимировича Путина, который сказал, что правилом становится игра без правил. Это не может, конечно, обнадеживать".

"Однако мы имеем дело с лидером, которого избрал народ крупнейшей мировой державы. При всей непредсказуемости линии Вашингтона с ним надо работать. Мы к этому открыты по целому ряду направлений, не слишком большому ряду, но, тем не менее, по целому ряду направлений контакты поддерживаются, и мы за то, чтобы они расширялись", - сказал С.Лавров.

"Мы должны учитывать, что на внешнюю политику Вашингтона влияет огромное количество факторов, большое число авторов далеко не всегда в одном направлении, а очень часто в противоположных", - сказал министр.

По его словам, "колоссальная доля внешнеполитических решений в Вашингтоне принимается с оглядкой на внутриполитическую ситуацию". "Чем ближе промежуточные выборы (в Конгресс), тем больше это будет появляться", - сказал глава МИД РФ, отметив вместе с тем, что в Москве хотели бы, что хотели бы видеть внешнюю политику США более предсказуемой.

"Но реальность есть реальность", - заключил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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