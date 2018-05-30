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Дальнее зарубежье 30.05.2018 13:16

Полиция Парижа ликвидировала один из самых больших лагерей мигрантов

Французские стражи порядка в среду приступили к эвакуации одного из самых больших лагерей мигрантов в Париже, сообщают местные СМИ.

В стихийном лагере, расположенном в XIX столичном округе, размещалось более 1,5 тыс. людей, все они жили в палатках. В основном, это были выходцы из африканских стран, в частности, из Эфиопии и Судана.

Мигрантов вывезли из лагеря на автобусах, при этом отмечается, что эвакуация прошла мирно и спокойно. Они переведены в места временного размещения в Париже, а также в других городах центральной части Франции. Там они будут находиться до тех пор, пока французские миграционные службы будут рассматривать их заявки на получение статуса беженца.

В ближайшее время во французской столице демонтируют еще два лагеря мигрантов, которые расположены близ канала Сен-Мартен и в квартале Порт-де-ла-Шапель.

За последние три года французские стражи порядка провели более 30 подобных эвакуаций лагерей мигрантов в Париже, которые стихийно сложились в городе в результате крупного миграционного кризиса в Европе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИММИГРАНТЫ, ЛАГЕРЬ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]