BP-Azerbaijan в середине 2019г начнет бурение первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман на Каспии

Компания BP-Azerbaijan планирует в середине 2019 года начать бурение первой разведочной скважины на перспективной структуре Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия, сообщил президент компании по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гэри Джонс.
"На перспективной структуре Шафаг-Асиман были проведены трехмерные (3D) сейсмические исследования. В настоящее время идет подготовка к разведочному бурению на данной контрактной площади. Бурение первой разведочной скважины на структуре планируется начать в середине 2019 года. Если по результатам бурения будут получены промышленные запасы углеводородов, то это месторождение может стать вторым Шах-Денизом", - отметил Г.Джонс, выступая в среду в Баку на конференции Caspian Oil&Gas.
Он также напомнил, что BP недавно стала участником проекта разработки перспективной структуры D230 в азербайджанском секторе Каспия.
"Если будущие буровые работы выявят промышленные запасы углеводородов на этой контрактной площади, то BP приложит все усилия для инвестиций в размере миллиардов долларов на строительство необходимой добывающей и транспортной инфраструктуры", - отметил он.
Как сообщалось, глубина первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман составит порядка 6500-7000 метров, при бурении и здесь ожидаются высокое давление и высокие температуры. Глубина моря в районе структуры колеблется от 600 до 800 метров. По предварительным данным продуктивная толща составляет порядка трех километров и начинается с глубины 5 км до 8 км.
По оценкам SOCAR, запасы структуры Шафаг-Асиман составляют 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.
Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.
По условиям контракта, если программа разведки подтвердит запасы нефти, то за каждые 100 млн баррелей бонус составит $1 млн. После начала коммерческой разработки на блоке в течение 3 дней должен быть выплачен бонус в размере $50 млн.
Помимо этого, BP Exploration ежегодно должна выплачивать поакровые платежи Азербайджану в размере $2 тыс. за каждый 1 кв. км контрактной площади.
Общая площадь блока Шафаг-Асиман составляет 1,1 тыс. кв. км. Здесь до сих пор не проводилось никаких геологоразведочных работ.
Как сообщалось, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP 26 апреля 2018 гола подписали соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия.
Долевое участие сторон в соглашении паритетное: SOCAR (50%), BP (50%). BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту.
Глубина воды на указанном блоке варьируется от 150 до 700 метров, глубина продуктивных пластов составляет 3000-3500 метров.
На блоке D230 ранее никаких работ не проводилось. Это неизученная ранее территория, расположенная в северной части азербайджанского сектора Каспия. Для SOCAR блок D230 считается перспективным с точки зрения обнаружения запасов нефти.
Н.Аббасова
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