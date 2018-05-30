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СНГ 30.05.2018 14:05

Россия не хочет продолжать конфронтацию с США и готова к нормализации отношений - Лавров

Москва не является инициатором конфронтационных отношений с Вашингтоном, готова к их нормализации, но ожидает от США ответных действий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в среду.

"Мы не хотим продолжать эту конфронтационность в отношениях ни с США, ни с кем бы то ни было еще", - подчеркнул российский министр.

Он отметил, что Москва периодически получает сигналы из Вашингтона, "в том числе от президента (США Дональда) Трампа о необходимости эти отношения нормализовать". "Мы к этому готовы, но ждем конкретных предложений о возобновлении контактов по всем направлениям", - заключил С.Лавров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]